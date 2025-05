Amazon e Humain investirão mais de US$ 5 bi para acelerar adoção de IA na Arábia Saudita

A Amazon Web Services (AWS) e a Humain - empresa voltada à promoção da inovação em inteligência artificial (IA) na Arábia Saudita e no cenário global - anunciaram nesta terça-feira, 13, uma parceria estratégica de mais de US$ 5 bilhões para criar uma "Zona de IA" no país. O projeto envolve infraestrutura dedicada à tecnologia, serviços como Amazon SageMaker e Bedrock, além de ações para desenvolver talentos locais, reforçando o objetivo do Reino de se tornar uma liderança global na área.

A AWS já havia divulgado, anteriormente, a construção de uma região de infraestrutura na Arábia Saudita, prevista para 2026, com investimento de US$ 5,3 bilhões.