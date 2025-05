Trump: trabalharei em conjunto com os republicanos em qualquer questão pendente da lei fiscal

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 12, que, quando voltar de sua viagem ao Oriente Médio, trabalhará junto aos republicanos para resolver "toda e qualquer questão pendente" da lei fiscal que o Partido Republicano está querendo aprovar.

"Esta semana, os republicanos estão se reunindo nos Comitês de Impostos, Energia e Agricultura para tratar das principais partes da 'THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL'. Quando eu voltar do Oriente Médio, onde grandes coisas acontecerão para os Estados Unidos, trabalharemos juntos em toda e qualquer questão pendente, mas não deve haver muitas - A conta é ÓTIMA", escreveu ele na rede social Truth.