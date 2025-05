Selic no fim de 2025 permanece em 14,75%, calcula Focus; 2026 segue em 12,50%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 continuou em 14,75% pela segunda semana consecutiva, indicando que os juros devem terminar o ano no nível atual. Na última quarta-feira, 7, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa em 0,5 ponto porcentual, de 14,25% para 14,75%.

Considerando apenas as 52 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para o fim de 2025 também se manteve em 14,75% pela segunda semana seguida.