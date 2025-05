Projeção do Focus de alta do PIB de 2025 permanece em 2,0%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 se manteve em 2,0% pela terceira semana seguida. Um mês antes, era de 1,98%. Considerando apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, passou de 2,00% para 2,01%.

No mais recente Relatório de Política Monetária (RPM), de março, o Banco Central diminuiu a sua projeção de crescimento do PIB em 2025, de 2,1% para 1,9%. Segundo a autarquia, a revisão é consistente com a perspectiva de moderação do crescimento, devido à política monetária contracionista mas a incerteza sobre a estimativa aumentou.