Petrobras fecha com Portobello 1º contrato para fornecer gás natural à indústria de cerâmica

A Petrobras assinou com a Portobello - uma das maiores clientes industriais de Santa Catarina e maior consumidora de gás do Estado -, o seu primeiro contrato com a indústria de cerâmica. A parceria consolida a participação da Petrobras no mercado livre de gás natural catarinense, disse a estatal em nota.

"Estamos em processo de expansão e consolidação de nossa carteira de clientes no mercado livre de gás natural", afirma o gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras, Álvaro Tupiassu. "Os novos contratos que foram celebrados, como este, com o ingresso da Petrobras como fornecedora em um novo setor, demonstram que estamos no caminho certo", avaliou.