Inscrições para o concurso da PMCE acabam nesta segunda-feira, 12

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) terminam nesta segunda-feira, 12. A seleção oferta 1.000 vagas imediatas para o cargo de Soldado da Carreira de Praças Policiais Militares (QPPM), além de 500 oportunidades de cadastro de reserva.

Para participar, o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora, Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). A taxa é de R$ 180.