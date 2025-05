Bolsa de Buenos Aires salta com NY, eleição provincial e melhora em rating pela Fitch

O índice S&P Merval subiu 5,49%, enquanto as bolsas de NY e ao redor do globo computaram forte ganhos depois que os EUA e a China anunciaram que chegaram a um acordo para suspender a maior parte das tarifas sobre produtos um do outro por um período de 90 dias, enquanto outras negociações comerciais continuam.

A Bolsa de Buenos Aires disparou nesta segunda-feira, 12, com melhora pelo apetite ao risco após o acordo entre os Estados Unidos e a China. O resultado da eleição em algumas das províncias na Argentina e um upgrade no rating do país pela Fitch contribuíram para ampliar o otimismo no mercado acionário local.

O dólar oficial cedeu a 1.130,63 pesos argentinos. A divisa argentina também subiu ante o dólar negociado no mercado paralelo, chamado dólar blue. O dólar blue caiu 0,43%, a 1.170,00 pesos, segundo o Âmbito Financiero.

O clima no mercado local argentino contou ainda com o anúncio da Fitch. O rating para emissor em default (IDR, na sigla em inglês) de longo prazo em moeda estrangeira e local da Argentina passou de CCC para 'CCC+', ainda em território especulativo. O presidente Javier Milei tem recorrido a controles orçamentários para conter uma das maiores taxas de inflação do mundo. O Fundo Monetário Internacional anunciou recentemente um novo programa de apoio de US$ 20 bilhões ao país sul-americano.

"Esses desenvolvimentos aumentaram a capacidade do governo de efetuar os pagamentos do serviço da dívida no curto prazo, embora persistam desafios e incertezas no médio prazo", afirma a Fitch.

O partido liderado por Milei mostrou consolidação significativa nas eleições provinciais, informou o mesmo jornal. Em Salta, a legenda conquistou a capital provincial. No Chaco, o partido venceu ao lado do governador Leandro Zdero, em uma aliança que deslocou facilmente o peronismo. Em Jujuy , teve um bom desempenho na capital, onde conquistou várias cadeiras no conselho e se consolidou como a segunda maior força em nível provincial. Em San Luis, ele não apresentou candidatos, então não teve participação direta.