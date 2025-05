Alckmin rebate críticas a consignado: objetivo não é elevar endividamento, mas melhorar renda

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, rebateu críticas sobre o novo consignado feitas por um empresário em evento nesta segunda-feira, 12. Em discurso na abertura da Apas Show 2025, em São Paulo (SP), Alckmin disse que o objetivo do programa de crédito lançado pelo governo federal é melhorar a renda dos trabalhadores.

O presidente da Abras também reclamou do impacto das bets na economia brasileira, tema que também foi destacado por outros participantes da mesa de abertura do evento, que é a maior feira supermercadista do mundo.

Sobre a proposta do governo de isentar do imposto de renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês, afirmou que a medida não resultará em "nenhum desequilíbrio fiscal".

Além de Alckmin, discursaram na mesa de abertura representantes de entidades do setor supermercadista, do Legislativo de diferentes esferas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) e o governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth. Ainda, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França.

O ministro Márcio França destacou que o varejo tem tido peso para o crescimento do PIB nos últimos anos. "O varejo cresceu 4,7% em 2024. No primeiro trimestre deste ano, cresceu 3,7%, acima do mesmo período do ano passado", afirmou França.

Ele citou que dois programas federais de financiamento, o Pronamp e o ProCred 360, emprestaram um total de R$ 45 bilhões para 700 mil empresas.