WTorre faz tabelinha com times paulistas para crescer em arenas

"Esse é um mercado em crescimento no mundo todo", afirmou o presidente da WTorre, Marco Siqueira, em entrevista exclusiva à Coluna do Broadcast . Como exemplo, citou as modernizações dos estádios de Real Madrid e Barcelona, que se transformaram em empreendimentos multiúso, algo ainda pouco comum por aqui.

A WTorre, enfim, está sentindo o gosto do investimento em estádios de futebol. O faturamento com a Allianz Parque passou a deslanchar, ajudado pelo acordo com o Palmeiras firmado em outubro, após mais de uma década de peleja. Em paralelo, a construtora está adiantada nas negociações para a reforma da Vila Belmiro e do Morumbis. Se os projetos forem confirmados, colocarão a empresa na liderança absoluta no negócio de arenas.

Para esse avanço, foi fundamental o acordo de outubro com o Palmeiras para encerrar disputas judiciais a respeito do contrato de exploração do Allianz Parque. O acordo envolveu concessões de ambas as partes, restando como saldo um crédito de R$ 117 milhões para o clube. Desse total, R$ 50 milhões foram pagos à vista, e o restante, na forma de repasse do direito de exploração de uma área no estádio correspondente a 1 mil lugares.

Cativa

O acordo ainda definiu a quantidade de cadeiras que cabem à WTorre comercializar nos jogos da temporada (programa 'passaporte'). A construtora reclamava o direito de vender 10 mil cadeiras, mas só conseguia faturar com 7 mil em função dos impasses. Agora, poderá usufruir dos 10 mil assentos. "O principal evento para a Real Arenas ano passado foi o acordo com o Palmeiras, encerrando uma disputa de dez anos", disse Siqueira. "Com o acordo, vimos a reversão de provisões, além do regramento de coisas que estavam dúbias. Foi um ganha-ganha", disse.