Protecionismo só interessa a quem o propôs, diz Lula na Rússia em nova crítica a Trump

Em nova crítica à política comercial e à guerra tarifária do governo Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado, dia 10, que o protecionismo só interessa a quem o adota.

Lula voltou a centrar críticas no presidente dos Estados Unidos, assim como fez em reunião com Vladimir Putin no Kremlin. O presidente falou a jornalistas minutos antes de decolar da capital russa, encerrando viagem ao país.