IPCA sobe 0,43% e chega a 5,48% em 12 meses

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Um contexto de intensas pressões inflacionárias, expectativas de inflação de curto e médio prazos altamente desancoradas, hiato do produto positivo, mercado de trabalho apertado e medidas recorrentes de estímulo parafiscal e de crédito exigem uma calibração conservadora da política monetária", comentou o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos.

A desaceleração na inflação oficial na passagem de março para abril foi decorrente de quedas de preços concentradas em itens de peso significativo no orçamento das famílias, entre eles passagem aérea, arroz, gasolina e etanol. Por outro lado, os aumentos foram mais espalhados entre os itens pesquisados, disse Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

O índice de difusão, que mostra o porcentual de itens com alta de preços, passou de 61% em março para 67% em abril: a difusão de itens alimentícios saiu de 55% para 70% no período. Dos 168 subitens alimentícios investigados pelo IBGE, 118 tiveram alta em abril. Dos 209 subitens não alimentícios pesquisados, 134 tiveram aumentos.

Em abril, oito dos nove grupos que integram o IPCA registraram altas. A única deflação foi registrada em Transportes (-0,38%). As passagens aéreas recuaram 14,15% no mês, subitem de maior impacto negativo no IPCA do mês, -0,09 ponto porcentual. Os combustíveis ficaram 0,45% mais baratos: óleo diesel, -1,27%; gás veicular, -0,91%; etanol, -0,82%; e gasolina, -0,35%.