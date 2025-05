É preciso cuidado com a visão de que a Bolsa está barata, diz André Lion, da Ibiuna

É preciso tomar cuidado com a visão de que a Bolsa brasileira continua barata, mesmo depois da alta acumulada de mais de 10% do Ibovespa em 2025. A recomendação é de André Lion, sócio da Ibiuna Investimentos e entrevistado do programa Cabeça de Gestor do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). "Os múltiplos das ações brasileiras, que são uma maneira simplificada de ver o valuation das empresas, estão mais baixos. Mas é importante lembrar que a taxa básica de juros no Brasil está mais alta", afirmou.

Lion, que é diretor de investimentos da área de renda variável da Ibiuna, afirmou que é difícil dizer se a valorização do Ibovespa, observada até agora, continuará. Até o momento, o exterior favoreceu muito o mercado de ações brasileiro. "Houve uma rotação de carteiras globalmente depois do tarifaço comercial dos Estados Unidos, e o Brasil foi um dos mercados beneficiados", disse o diretor da área de renda variável que tem R$ 2 bilhões do total de R$ 14 bilhões que a Ibiuna tem sob gestão (AuM, na sigla em inglês).