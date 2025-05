Taxas de juros têm viés de alta após IPCA e com exterior

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 9, com viés de alta, após o IPCA de abril ter subido 0,43%, pouco acima da mediana das projeções, de 0,42%. Além disso, os rendimentos dos Treasuries longos ganharam força e sobem.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "uma tarifa de 80% para a China parece correta", em publicação na Truth Social. "Depende do Scott Bessent", escreveu, ao se referir à reunião que o secretário do Tesouro americano terá com representantes chineses amanhã, na Suíça.