Santander coloca parcelas de empréstimo pessoal na fatura do cartão de crédito

O Santander Brasil vai permitir aos clientes que paguem as parcelas do empréstimo pessoal diretamente na fatura do cartão de crédito. O chamado Supercrédito é concedido através de um limite adicional ao do cartão e tem taxas próprias, que não são as mesmas do parcelamento de fatura, por exemplo. O produto foi lançado nesta semana.

Os juros do crédito começam em 2,69% ao mês, e o prazo de parcelamento chega a 36 meses. Clientes que não tenham conta corrente no banco podem solicitar o crédito através do aplicativo Way, de gestão dos cartões.