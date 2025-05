Porto tem lucro líquido recorrente de R$ 832 milhões no 1º trimestre, alta de 28% em um ano

A Porto encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 832 milhões, o que representa um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. À exceção da Porto Seguro, todas as unidades de negócio do grupo tiveram alta nos resultados. Em seguros, o lucro líquido caiu 21% em um ano, para R$ 313,4 milhões. De acordo com a empresa, a sinistralidade do seguro auto afetou o resultado. As receitas e prêmios da unidade tiveram alta de 6% em um ano, para R$ 5,4 bilhões, com os seguros de vida (+16%) e patrimonial (+10%) puxando os resultados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em auto, principal linha de negócio, os prêmios cresceram 4%. A sinistralidade em seguros teve alta de 2,5 pontos porcentuais em um ano, devido a uma maior frequência de eventos no auto e a uma base baixa de comparação, com um índice historicamente baixo no começo do ano passado. A queda dos resultados da Porto Seguro e o avanço das demais unidades diluíram de 57% para 42% a participação dos seguros nos resultados da Porto. O Porto Bank passou de 21% para 26% do lucro, enquanto a Porto Saúde foi de 15% para 24%, e a Porto Serviço, de 6% para 7%. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) da Porto foi de 23,8% no trimestre, com todas as unidades apresentando rentabilidade acima de 22%. O resultado financeiro subiu 68% em um ano, para R$ 383 milhões, graças ao maior IPCA, que beneficiou as NTN-Bs detidas pela empresa, e ao desempenho do Ibovespa. Unidades