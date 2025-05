Membro do Fed diz não achar prudente ajustar política monetária com 'tão pouca visibilidade'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, defendeu que não acredita ser prudente ajustar a política monetária com "tão pouca visibilidade do caminho a seguir", em texto publicado pela distrital nesta sexta-feira, 9. Segundo a perspectiva dele, o BC dos Estados Unidos ainda verá resiliência na economia, mas será menor do que a projeção no início do ano.

"A incerteza ainda está presente na economia, e os contatos dizem a mim e à minha equipe que esperam que a incerteza persista por mais tempo do que o previsto no início deste ano", acrescentou Bostic.