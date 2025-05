Mandato do Banco Central é controlar a inflação, afirma Haddad

Haddad, que participou no período da manhã de evento da B3, procurou não se aprofundar em assunto pertinente à autoridade monetária, e se limitou a dizer que "o mandato do BC é reduzir inflação".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 9, que o mandato do Banco Central é controlar a inflação. Ele fez a afirmação ao ser perguntado sobre se o BC poderia começar a flexibilizar a política monetária caso a guerra tarifária lançada pelos Estados Unidos tenha efeito desinflacionário para o mundo e, em particular, para o Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Tivemos um ano difícil no mundo, com turbulências causadas por países mais ricos. Tenho conversado com meus pares e todo mundo tem sofrido os efeitos dessa turbulência. Cada um está enfrentando à sua maneira", disse o ministro, acrescentando que o Brasil está bem posicionado para lidar com a situação.

E acrescentou: "Nós vamos continuar crescendo, a gerar emprego, e vamos trazer a inflação para dentro da meta, mas gerando oportunidade de trabalho e renda no Brasil. Eu entendo que as pessoas estejam apreensivas com o que está acontecendo no mundo, mas estamos bem posicionados para isso. Estamos com diálogo com União Europeia, Sudeste Asiático e com os EUA desde meu encontro com o secretário do Tesouro Scott Bessent."