JPMorgan aluga prédio inteiro na Argentina na operação mais importante em 20 anos no país

A torre, pela qual a Raghsa - a principal incorporadora de escritórios - pagará US$ 55 milhões, está localizada a poucos metros da Avenida Libertador, no Centro Empresarial Núñez (CEN), uma das áreas mais consolidadas do corredor norte da Cidade de Buenos Aires.

A construção será feita em fases, com entregas iniciais em 2026 e conclusão em 2027. Quando a reforma for concluída, a empresa ocupará mais de 20 andares.

De acordo com um comunicado do banco, o espaço contará com instalações de última geração, incluindo estações de trabalho individuais, áreas flexíveis, espaços para reuniões e um Sky Garden de mais de 750 metros quadrados com áreas verdes, espaços comuns e vistas panorâmicas a partir do 11º andar.