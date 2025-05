Haddad diz que teve conversa franca com secretário dos EUA e fala em agenda para aparar arestas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 9, que ele e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, tiveram uma conversa franca durante reunião, em que fez chegar ao norte-americano a apreensão não só do Brasil, mas também de toda a América do Sul com as tarifas que o governo Donald Trump está impondo à região, uma das poucas no mundo que tem déficit com os EUA.

De acordo com Haddad, lhe parece que Bessent compreendeu a situação e que teria entendido não ser justo taxar o comprador.