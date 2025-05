Haddad diz estar confiante que ano fecha com IPCA um pouquinho melhor que previsões de mercado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está mais confiante do que o mercado financeiro na queda da inflação, após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira, 9, mostrar alta nos preços de 0,43% em abril, praticamente em linha com as previsões dos economistas.

"O IPCA está em linha com o que estava projetado. Estou confiante que nós vamos terminar o ano um pouquinho melhor do que as previsões. E o ano que vem, numa situação mais confortável", comentou o ministro, ao deixar um evento na B3.