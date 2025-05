Fortaleza precisa de mais 301 antenas para o 5G, aponta estudo

Mais antenas garantem melhor conexão na nova geração de telefonia móvel brasileira / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Com atualmente 1139 antenas ativas, Fortaleza necessita de um aumento de 301 no número de estações rádio base (ERBs) para melhorar o alcance da última tecnologia de telefonia móvel do País, o 5G, em seu território. Os dados são de um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas para a Economia Digital (IPE Digital). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A infraestrutura da qualidade da internet móvel na capital cearense está abaixo do mínimo recomendado pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). Conforme a UIT, o cálculo ideal seria de 1440 antenas, média de 26% a mais em relação às já existentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O levantamento realizado pelo Instituto IPE abrangeu dez capitais brasileiras, de todas as regiões do País. Os municípios selecionados foram: São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Belo Horizonte – MG, Porto Alegre – RS, Curitiba – PR, Brasília – DF, Goiânia – GO, Recife – PE, Fortaleza – CE e Belém – PA.

Veja a lista abaixo: São Paulo - ERBs 5G existentes: 7.214

Mínimo projetado (ITU): 9.082

Percentual de diferença: 26% Rio de Janeiro - ERBs 5G existentes: 4070

Mínimo projetado (ITU): 4049

Percentual de diferença: -1% Belo Horizonte - ERBs 5G existentes: 1499

Mínimo projetado (ITU): 1557

Percentual de diferença: 4% Porto Alegre - ERBs 5G existentes: 890

Mínimo projetado (ITU): 1221

Percentual de diferença: 37% Curitiba - ERBs 5G existentes: 1278

Mínimo projetado (ITU): 1911

Percentual de diferença: 50% Brasília - ERBs 5G existentes: 2515

Mínimo projetado (ITU): 3351

Percentual de diferença: 33% Goiânia - ERBs 5G existentes: 1009

Mínimo projetado (ITU): 1713

Percentual de diferença: 70% Recife - ERBs 5G existentes: 792

Mínimo projetado (ITU): 813

Percentual de diferença: 3% Fortaleza - ERBs 5G existentes: 1139

Mínimo projetado (ITU): 1440

Percentual de diferença: 26% Belém - ERBs 5G existentes: 685

Mínimo projetado (ITU): 837

Percentual de diferença: 22%

Entre as dez cidades, a capital do Ceará ocupa a 5ª posição no ranking de distribuição de antenas. O cálculo para o ‘mínimo projetado’ é sugerido pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel), que recomenda que a proporção correta de usuários por ERB no Brasil seja em média de 1.000 a 1.500 habitantes para manter níveis mínimos de qualidade. No entanto, em relação ao cálculo de proporção, o material cita que em Fortaleza, há 2.115 habitantes por ERB, aproximadamente o dobro do recomendado, “indicando a necessidade de aumentar o número de ERBs para melhorar a qualidade do serviço."