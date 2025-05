Difusão mostra quantidade maior de subitens de menor peso com variação positiva, diz IBGE

Por outro lado, os aumentos foram mais espalhados entre os itens investigados, afirmou Fernando Gonçalves, gerente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A desaceleração na inflação oficial no País na passagem de março para abril foi concentrada em quedas de preços registradas por itens de peso significativo no orçamento das famílias, entre eles passagem aérea, arroz, gasolina e etanol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O IPCA saiu de uma alta de 0,56% em março para 0,43% em abril. O índice de difusão, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 61% em março para 67% em abril. A difusão de itens alimentícios saiu de 55% em março para 70% em abril. Já a difusão de itens não alimentícios passou de 65% em março para 64% em abril.

"Teve uma quantidade maior de subitens com variação positiva, mas subitens com peso menor. Alguns subitens com peso significativo tiveram queda, contribuindo para a desaceleração", frisou Gonçalves.

Dos 168 subitens alimentícios investigados, 118 tiveram alta em abril. Dos 209 subitens não alimentícios pesquisados, 134 tiveram aumentos.