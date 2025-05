China anuncia ofensiva para combater contrabando de minerais antes de negociações com os EUA

A China anunciou uma ofensiva para combater o contrabando de minerais estratégicos, um dia antes de iniciar negociações tarifárias com os EUA, durante as quais a questão de restrições a terras raras poderá ser abordada.

Autoridades chinesas - incluindo das áreas de comércio, segurança e alfandegária - se reuniram na cidade portuária de Shenzhen, no sul do país, nesta sexta-feira, 9. De acordo com comunicado oficial, as agências se comprometeram a intensificar a fiscalização das exportações de recursos minerais estratégicos.