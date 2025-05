Bolsas de NY fecham sem coesão antes de negociação de tarifa entre EUA e China

As bolsas de Nova York fecharam esta sexta-feira, 9, sem direção única, às vésperas das negociações comerciais entre Washington e Pequim. Os principais índices de Wall Street avançaram pela manhã, após o presidente Donald Trump abrir a possibilidade de reduzir as tarifas sobre a China de 145% para 80%, mas perderam força no início da tarde, com comentários menos animadores da porta-voz da Casa Branca. O Dow Jones caiu 0,29% aos 41.249,38 pontos; o S&P 500 cedeu 0,07%, aos 5.659,91 pontos; e o Nasdaq ficou estável aos 17.928,92 pontos. Os dados são preliminares.

No início do dia, Trump afirmou em publicação na Truth Social que "uma tarifa de 80% para a China parece correta". "Depende de Scott Bessent", escreveu em seguida, referindo-se a seu secretário do Tesouro, que representará os EUA nas negociações com chineses neste fim de semana, na Suíça. À tarde, a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA precisarão ver concessões de Pequim. A redução de 80% foi "um número que Trump divulgou", disse, enfatizando que o presidente não reduzirá as tarifas sobre a China de forma unilateral. As ações da Coinbase Global caíram 3,48% . A gestora e corretora de criptomoedas reportou lucro ligeiramente acima das expectativas de Wall Street, mas a receita ficou abaixo das previsões - embora tenha crescido 24% em relação ao ano anterior. A MicroStrategy subiu 0,40%, prolongando ganho da véspera em linha com avanço do Bitcoin.

Os papéis da Expedia cederam 7,3%, após a empresa de viagens e tecnologia apresentar lucro ajustado melhor que as estimativas de Wall Street. A receita subiu, mas ficou abaixo das expectativas. As reservas brutas também ficaram aquém das projeções. Os lucros ajustados da Pinterest ficaram abaixo das expectativas dos analistas no primeiro trimestre, mas as ações subiram 4,9% depois que a empresa de mídia social relatou receita trimestral acima do esperado. As ações da empresa rede de transportes Lyft dispararam 28%, após divulgação de resultado.