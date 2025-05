BC comunica vazamento de informações cadastrais de 50 chaves Pix sob guarda da Cashway

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a autarquia, já foram adotadas as ações necessárias para apuração detalhada do caso. Medidas sancionadoras previstas na regulação vigentes serão adotadas, afirmou o BC.

"As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail", diz a nota.