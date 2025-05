Barr, do Fed, alerta que tarifas podem gerar inflação maior e crescimento menor

O diretor do Federal Reserve (Fed) Michael Barr disse nesta sexta-feira, 9, que o aumento de tarifas globais, movimento deflagrado pelo governo dos EUA, poderá criar "persistente pressão de alta" sobre a inflação.

"Prevejo que as tarifas levarão a uma inflação maior nos EUA e a um menor crescimento tanto nos EUA quanto no exterior a partir do fim deste ano", disse Barr, em discurso durante conferência econômica na Islândia, acrescentando que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump não têm precedente moderno.