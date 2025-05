Alpargatas tem lucro líquido consolidado de R$ 112,4 mi no 1º trimestre, alta de 356% em 1 ano

A Alpargatas reportou lucro líquido consolidado de R$ 112,4 milhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 355,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, se desconsiderar o efeito dos itens extraordinários líquidos de IR, o lucro líquido normalizado seria de R$ 120,3 milhões.

O resultado é explicado pela melhora na operação comercial de Havaianas, tanto no Brasil quanto internacional. Segundo a companhia, em seu release financeiro, a operação de Havaianas registrou R$ 1,1 bilhão de receita líquida no período, 18% acima do primeiro trimestre de 2024, impulsionada pelo aumento de 10% no volume de pares vendidos, sendo 51 milhões de pares no Brasil e 5,8 milhões nas operações internacionais.

A Alpargatas encerrou março com posição financeira líquida de R$ 249,9 milhões, frente a uma dívida de R$ 291,6 milhões no primeiro trimestre de 2024. Já a alavancagem foi de 0,6 vez negativo frente 1,1 vez positivo de um ano antes.