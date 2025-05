Rumo tem prejuízo líquido de R$ 97 Mi no 1tri25 e reverte lucro de R$ 368 mi do 1tri24

O Ebitda da companhia somou R$ 1,3 bilhão, 20,1% abaixo do primeiro trimestre de 2024. No critério ajustado, a cifra foi de R$ 1,635 bilhão, recuo anual de 3,2%.

A Rumo reportou prejuízo líquido de R$ 97 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo o lucro de R$ 368 milhões reportado um ano antes. No critério ajustado, houve lucro líquido de R$ 188 milhões, queda de 48,9% na mesma base comparativa.

A empresa afirma que, o longo do trimestre, adotou "medidas comerciais e operacionais que contribuíram para mitigar parte dos impactos adversos do ambiente de mercado".

O custo variável totalizou R$ 636 milhões entre janeiro e março, redução de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os menores volumes transportados na ferrovia contrabalancearam o aumento no custo unitário de combustível.

Adicionalmente, o volume de açúcar transportado por meio de terceiros na operação de Solução Logística apresentou redução de 53% no trimestre, impactando diretamente os custos variáveis dessa operação.

Os custos fixos e as despesas comerciais, gerais e administrativas totalizaram R$ 654 milhões, com crescimento inferior a 1%, abaixo da inflação acumulada no período.