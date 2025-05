Reajuste de medicamentos acelera inflação ao consumidor no IGP-DI de abril, afirma FGV

O grupo com maior impacto foi Saúde e Cuidados Pessoais com os reajustes de medicamentos feito em abril / Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

O reajuste de medicamentos ajudou a acelerar a inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). As famílias gastaram 1,41% mais com Saúde e cuidados pessoais, grupo de maior pressão na inflação ao consumidor do mês. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No ranking de subitens com maior impacto individual sobre o IPC-DI de abril figuraram o tomate (16,14%), tarifa de eletricidade residencial (1,10%), café em pó (6,50%), vasodilatador para pressão arterial (4,46%) e batata-inglesa (16,18%).