Petz tem lucro líquido de R$ 759 mil no no 1º trimestre, e reverte prejuízo visto um ano antes

A Petz registrou lucro líquido de R$ 759 mil no primeiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 51 mil apurado um ano antes. Já o lucro líquido com ajustes totalizou R$ 1,056 milhão no primeiro trimestre, uma queda de 86,7% frente ao primeiro trimestre do ano passado.

Nos três primeiros meses do ano, o Ebitda somou R$ 47,097 milhões, contração de 10,3% ante um ano antes. Segundo a companhia, o Ebitda e margem Ebitda tiveram impacto de desafios operacionais enfrentados no Centro de Distribuição, que operou com alta ocupação de estoque e acima de sua capacidade ideal ao longo do trimestre - e durante obra de expansão de sua área de armazenagem.