PetroReconcavo: Maior produção na Bahia compensa queda do Ativo Potiguar no 1º trimestre

"Este avanço reflete os resultados das novas perfurações, a estabilização de poços recém-completados, e a contínua otimização de poços no Ativo", explicou a petroleira no resultado do primeiro trimestre, quando teve lucro de R$ 227,5 milhões, 107% maior do que há um ano.

A produção do Ativo Bahia da PetroReconcavo compensou a queda do Ativo Potiguar da empresa, garantindo um crescimento de 6% na média da produção total de petróleo. A produção do Ativo Bahia alcançou 13,9 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) no trimestre, representando um aumento de 28% na produção do óleo e queda de 2% na produção de gás natural em relação ao primeiro trimestre de 2024.

No decorrer do primeiro trimestre do ano, foram realizados 17 projetos de workover (intervenção para melhorar a produção) e três perfurações, das quais duas foram completadas ainda no período: o poço produtor TIE-016 e o poço injetor TIE-010. Além destes, o poço TIE-013, que iniciou sua produção em 29 de dezembro de 2024, foi estabilizado no mês de janeiro e, desde então, vem se destacando como um dos melhores poços produtores de petróleo no onshore brasileiro, informou a empresa.

"A produção do trimestre, no entanto, foi parcialmente impactada por limitações de escoamento no campo de Miranga, em razão de uma parada corretiva em um gasoduto ocorrida entre janeiro e fevereiro. Adicionalmente, a UTG Catu passou por uma parada programada de três dias, afetando temporariamente o escoamento da produção de gás", disse a companhia.

Potiguar

O Ativo Potiguar teve uma produção média de 13,3 mil boed no primeiro trimestre, queda de 5% frente a igual período do ano anterior, com queda de 8% na produção de petróleo e uma alta de 1% na produção de gás natural na mesma comparação.