Ministro CGU se defende de críticas de Rui Costa e diz que fez alertas sobre como melhorar INSS

O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Carvalho, se defendeu, nesta quinta-feira, 8, de críticas de que a CGU teria demorado a avisar sobre as denúncias de desvios nos pagamentos aos aposentados. Disse que, nos últimos anos, a CGU realizou "várias reuniões no INSS, algumas com a presença de uma série de atores".

"Alertas sobre como melhorar os controles e necessidade de revisar procedimentos e eventualmente fazer recadastramento, revalidação, tinha sido feito nesse processo durante essas reuniões", disse o ministro em entrevista coletiva nesta quinta.