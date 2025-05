Magazine Luiza tem lucro líquido de R$ 12,8 Mi no 1º trimestre, queda anual de 54,3%

O Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 12,8 milhões no primeiro trimestre de 2025, o que representa uma queda de 54,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No resultado ajustado, que desconsidera efeitos não recorrentes, o lucro foi de R$ 11,2 milhões, recuo de 62,5% na comparação anual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já a receita líquida somou R$ 9,389 bilhões, com crescimento de 1,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A margem bruta consolidada cresceu 0,7 ponto porcentual (p.p.), atingindo 30,6%, puxada pela melhora na margem de mercadorias.

"O aumento das margens operacionais continua sendo uma prioridade para o Magalu, e os resultados do início do ano refletem esse compromisso", afirmou a companhia na mensagem da diretoria.

O Magazine Luiza encerrou o trimestre com uma posição de caixa total de R$ 6,7 bilhões e caixa líquido ajustado de R$ 2,1 bilhões. Para reforçar a estrutura de capital, a empresa anunciou duas captações relevantes: uma emissão de R$ 1 bilhão em debêntures e um financiamento de US$ 130 milhões com a International Finance Corporation (IFC), ambas com prazo de cinco anos.