Lucro líquido da CBA é de R$ 335 mi no 1º trimestre

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) registrou lucro líquido de R$ 335 milhões no primeiro trimestre de 2025 e, assim, reverteu o prejuízo de R$ 30 milhões ante igual período de 2024. O Ebitda ajustado alcançou R$ 430 milhões, alta de 195%, ainda na comparação aos três primeiros meses do ano passado.

A diretora Financeira e de Relações com Investidores da CBA, Camila Abel, disse ao Broadcast que o resultado mostra, além de um bom desempenho operacional, combinação entre a alta de 19% no preço médio do alumínio na LME (London Metal Exchange), de US$ 2.627/t, aliado à apreciação do dólar médio das negociações, que ficou em R$ 5,85. A variação do dólar leva de um mês a um mês e meio para ter efeito nas mercadorias vendidas pela empresa, explica.

Assim, neste trimestre, foi sentido o efeito do dólar apreciado em relação ao real, o que aumentou a receita por dois motivos: uma conversão de moeda mais vantajosa, bem como um desincentivo a importações, o que aquece o mercado nacional. Dessa forma, a receita líquida do alumínio (que representa quase a totalidade do consolidado da CBA) atingiu R$ 2,3 bilhões no trimestre, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado.

Se na receita líquida da CBA as movimentações do dólar costumam ter efeito um tempo depois, no endividamento o impacto é imediato. Assim, a queda da moeda americana desde o início do ano diminuiu a dívida da companhia, em mais um efeito positivo no trimestre. A dívida líquida saiu de R$ 3,913 bilhões no fim de 2024 para R$ 3,574 bilhões nos primeiros três meses de 2025. A alavancagem ficou em 2,15 vezes em março de 2025, frente a 2,84 vezes no quarto trimestre de 2024 e 7,89 vezes no primeiro trimestre daquele ano.

Para o segundo trimestre, portanto, a expectativa é de um movimento mais estável na dívida, visto as menores variações da moeda americana. Já na receita, a desvalorização do dólar vista anteriormente deve refletir de maneira negativa nos números de abril a junho.