Lucro da Lojas Renner soma R$ 221 milhões no 1º tri; avanço é de 58,7% ante um ano antes

O destaque ficou por conta das vendas de vestuário, que avançaram 13,5%, superando o crescimento médio do setor, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE mencionada pela empresa. A Youcom, marca voltada ao público jovem, também teve expansão de 28% na receita, totalizando R$ 106,4 milhões.

No trimestre, a companhia também encerrou com posição de caixa de R$ 1,6 bilhão. Enquanto isso, a dívida líquida foi negativa em R$ 1,2 bilhão.

"Tivemos um início de ano positivo, com evolução nos principais indicadores, o que demonstra que estamos no caminho certo", afirmou o presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio.

Segundo a companhia, a melhora nos resultados foi favorecida por uma gestão mais eficiente de estoques, diluição de despesas operacionais e digitalização das vendas. A margem bruta consolidada do varejo aumentou 0,6 p.p., alcançando 55,1%, com remarcações nos menores níveis em uma década.

Outro indicador que chamou atenção foi o Ebitda ajustado total, que cresceu 54,9% e alcançou R$ 585,2 milhões. A margem Ebitda subiu 5,8 pontos porcentuais (p.p.), atingindo 21,2%. Já o Ebitda ajustado do varejo somou R$ 394,7 milhões, com crescimento de 8,3%, apesar da redução de 0,5 p.p. na margem (14,3%).

Com foco em remodelação de lojas e sistemas de tecnologia, foram investidos R$ 61,6 milhões no período. O montante, no entanto, equivale a uma redução de 10,7% frente ao capex de igual período do ano anterior.

Com um terceiro trimestre marcado por crescimento nos principais indicadores operacionais e financeiros, a Lojas Renner sinaliza que seguirá investindo na consolidação de seu modelo de negócios e na expansão de sua presença no varejo omnichannel.

"Nossa prioridade é acelerar a captura do potencial do modelo de negócios e reforçamos nosso compromisso com o crescimento sustentado de longo prazo, com rentabilidade e geração de valor", afirma Faccio.