Gestora brasileira GK Partners se funde com Just Climate, criada por empresa de Al Gore

A gestora de fundos de investimento de impacto brasileira Good Karma Partners (GK Partners), do empresário Eduardo Mufarej, e a Just Climate anunciaram hoje a fusão das duas empresas. A Just Climate é o braço de investimentos da Generation Investment Management, que tem o ex-vice-presidente americano Al Gore como sócio-fundador e presidente do conselho.

A companhia tem o objetivo de dar escala a soluções nos setores econômicos de maiores emissões de gases de efeito estufa. Com a integração, as operações ficam concentradas em uma única empresa, a Just Climate.