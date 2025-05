Coinbase Global tem lucro líquido de US$ 65,6 milhões no 1tri25; ação cai 3% no after hours

A Coinbase Global reportou lucro líquido de US$ 65,6 milhões (ou US$ 0,24 por ação) no primeiro trimestre de 2025. A receita da gestora de ativos e corretora de criptomoedas foi de US$ 2 bilhões no período, 24% superior à do primeiro trimestre do ano passado.

Os resultados ficaram abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam lucro por ação de US$ 1,93 e receita de US$ 2,1 bilhões, e as ações da Coinbase caíam quase 3% às 17h57 (de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York, depois de fecharem a sessão com valorização de 5,1%.