Bolsas da Europa sobem em meio à expectativa de acordo comercial entre EUA e Reino Unido

São Paulo, 08/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, em meio à expectativa de que EUA e Reino Unido anunciem um acordo comercial nas próximas horas e enquanto investidores avaliam balanços e dados da região. Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE), que deve voltar a cortar juros, também está no radar.

Antes disso, o BoE provavelmente cortará seu juro básico, apesar das incertezas do ambiente comercial e depois de deixá-lo inalterado em março. Ontem, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) manteve seus juros pela terceira vez seguida, citando a pressão do tarifaço de Trump na inflação. Mais cedo, os BCs da Suécia e da Noruega também deixaram seus juros intocados.

O Reino Unido deverá assinar hoje um acordo comercial com os EUA, tornando-se o primeiro país a fazê-lo depois de Washington impor tarifas "recíprocas" às importações globais no mês passado.

Da temporada de balanços, destaque para a AB Inbev - controladora da Ambev no Brasil, que lucrou bem mais do que o esperado no primeiro trimestre. No horário acima, a ação da maior cervejaria do mundo saltava 3,5% em Bruxelas.

No noticiário macroeconômico, a produção industrial da Alemanha cresceu 3% em março, exibindo desempenho bem melhor do que o previsto.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,35%, a de Paris avançava 0,98% e a de Frankfurt ganhava 1,21%. As de Milão e Lisboa tinham altas de 1,02% e 0,63%, respectivamente. A de Madri se mantinha estável.