B3 tem lucro líquido de R$ 1,1 bi no 1º trimestre, alta de 16,5% em um ano

A B3 reportou lucro líquido atribuído a acionistas de R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2025, alta de 16,5% em comparação com o mesmo intervalo de 2024 e 6,1% abaixo do quarto trimestre. O lucro líquido recorrente somou R$ 1,128 bilhão, representando uma queda anual de 0,1% e de 6% na comparação com o último trimestre do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Ebitda recorrente somou R$ 1,660 bilhão no período, alta de 5,5% na comparação anual e de 3,9% em relação ao quarto trimestre. Já a margem Ebitda foi para 69,5%, 176 pontos-base abaixo do mesmo intervalo do ano passado e 228 pontos-base acima do quarto trimestre.

As receitas totais somavam R$ 2,657 bilhões, 7,7% acima do primeiro trimestre de 2024 e 0,4% abaixo do quarto trimestre. O resultado financeiro foi de R$ 15,6 milhões, alta de 65,6% em 12 meses e revertendo um prejuízo financeiro de R$ 2,1 milhões sobre o primeiro trimestre do ano passado.

As despesas ajustadas subiram 8,5% em 12 meses para R$ 547 milhões. Frente ao quarto trimestre, caíram 8,4%.