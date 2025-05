Assaí registra lucro de R$ 162 milhões no 1º tri; avanço é de 74,2% ante 1º tri de 2024

O Ebitda ajustado da companhia alcançou R$ 1,02 bilhão no trimestre, alta de 13,9%, com margem de 5,5%, a maior para um primeiro trimestre desde 2021.

O Assaí Atacadista teve lucro líquido de R$ 162 milhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 74,2% em relação ao mesmo período do ano passado, na visão pré-IFRS16. Já o lucro líquido pós-IFRS16 (que incorpora os efeitos contábeis de contratos de arrendamento, como aluguéis) foi de R$ 117 milhões, crescimento de 95% na comparação anual.

A receita líquida no período somou R$ 18,6 bilhões, um crescimento de 7,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Segundo a companhia, o desempenho da receita foi ajudado por uma alta de 5,5% nas vendas em mesmas lojas, além da contribuição das 11 unidades abertas nos últimos 12 meses.

Ainda no período, a dívida líquida do Assaí encerrou em R$ 11,5 bilhões, 2,6% acima dos R$ 11,2 bilhões registrados um ano antes. No entanto, quando considerado o saldo de recebíveis descontados, o montante total recuou de R$ 13,8 bilhões para R$ 13,4 bilhões.

Por outro lado, a melhora na alavancagem, que caiu de 3,75 vezes para 3,15 vezes, reflete a combinação entre a geração de caixa e o crescimento de R$ 553 milhões no Ebitda acumulado dos últimos 12 meses. A companhia projeta encerrar 2025 com uma alavancagem ainda menor, em torno de 2,6 vezes.

Os investimentos da varejista no período totalizaram R$ 79 milhões, uma redução de 65,8% frente aos R$ 231 milhões desembolsados no mesmo período do ano anterior.