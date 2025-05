Adobe oferecerá pacote de produtos com desconto ao governo dos EUA após lupa nos custos

A Adobe oferecerá uma solução ampla governamental sem papel com 70% de desconto sobre o preço de tabela atual da Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA, na sigla em inglês) até 30 de novembro de 2025, ajudando as agências a eliminar processos manuais, reduzir custos relacionados ao uso de papel e modernizar a prestação de serviços, informou a GSA em comunicado.

A Adobe oferecerá um pacote de produtos ao governo dos Estados Unidos com desconto após análise dos gastos com software pela administração de Donald Trump.

"A GSA do presidente Trump está impulsionando a transformação digital em todo o governo federal, dando a todas as agências acesso às melhores tecnologias pelos melhores preços", disse o administrador interino da GSA, Stephen Ehikian.

O pacote de soluções incluirá a assinatura de produtos para empresas como o Adobe Acrobat Premium, o Adobe Express e o Acrobat Sign.

Às 19h26 (de Brasília), as ações da Adobe subiam 0,41% no after hours do Nasdaq, após cederem 0,25% na sessão regular desta quinta-feira, 8.