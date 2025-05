Ultrapar: Lucro líquido é de R$ 363 mi no 1tri25, queda de 20% sobre o mesmo período de 2024

A empresa credita a queda principalmente ao efeito negativo de equivalência patrimonial da Hidrovias, que foi parcialmente compensado pela menor despesa financeira no período. Em relação ao fim de 2024, o lucro líquido apresentou queda de 59%, decorrente do menor Ebitda, que foi parcialmente compensado pelo melhor resultado financeiro.

O lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 363 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,188 bilhão no trimestre, com queda de 12% sobre o primeiro trimestre de 2024. No conceito "recorrente", o Ebitda ajustado foi de R$ 1,183 bilhão, queda de 9% sobre os primeiros três meses do ano anterior.

A empresa cita novamente o efeito negativo de R$ 139 milhões da equivalência patrimonial da Hidrovias como razão para a queda. Segundo a Ultrapar, o efeito é fruto das piores secas históricas nos corredores norte e sul.

A Receita líquida, por sua vez, somou R$ 33,329 bilhões, com alta de 10% frente ao apresentado um ano antes. O avanço, segundo a companhia, foi decorrente principalmente do maior faturamento da Ipiranga e da Ultragaz. Em relação ao último trimestre de 2024, a receita líquida apresentou redução de 6%, devido principalmente ao menor faturamento da Ipiranga.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 180 milhões no período, uma melhora de R$ 103 milhões frente ao mesmo período de 2024 e de R$ 155 milhões versus o quarto trimestre do ano passado. A Ultrapar afirma que o número é reflexo principalmente do efeito pontual positivo de R$ 118 milhões de marcação a mercado neste trimestre, parcialmente compensado pelo aumento do CDI e maior dívida líquida média.