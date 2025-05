Uber supera em lucro, mas decepciona em receita e reservas de viagens

A Uber Technologies teve lucro líquido de US$ 1,78 bilhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo prejuízo de US$ 654 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 7. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 0,83 entre janeiro e março, bem acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de 0,51.

Já a receita da empresa de serviços de transporte e entrega de comida teve alta anual de 13,8%, a US$ 11,53 bilhões, abaixo da previsão da FactSet, de US$ 11,63 bilhões. As reservas brutas de viagens cresceram 14% no período, a US$ 42,8 bilhões, também aquém da estimativa de US$ 43,05 bilhões.