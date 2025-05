Telecom Italia tem prejuízo líquido de 124 milhões de euros no 1º trimestre

A Telecom Italia, também conhecida como TIM, registrou um prejuízo líquido de 124 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025, menor do que o prejuízo de 400 milhões de euros no mesmo período do ano anterior, e afirmou que seu desempenho ficou em linha com as expectativas devido aos fortes resultados nos mercados doméstico e brasileiro.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização caiu 33%, para 941 milhões de euros.