Lançamentos de imóveis crescem 49,8% em março, diz Secovi; vendas têm leve alta de 0,7%

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve uma expansão significativa dos lançamentos no mês de março, enquanto as vendas ficaram praticamente estáveis, de acordo com pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

Já as vendas de imóveis residenciais novos em março tiveram uma leve alta de 0,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 10,5 unidades. No acumulado dos últimos 12 meses, a comercialização avançou 31%, para 108,3 mil unidades.

A velocidade de vendas (que mede a quantidade de unidades vendidas em relação ao estoque disponível) em 12 meses até março foi a 61,8%, o que representa uma aceleração perante os 57,7% de um ano antes.

A demanda por imóveis está aquecida em função do crescimento da economia brasileira, com elevação do emprego e da renda da população. Embora os juros altos inibam as vendas, esse efeito está sendo compensando pelos incentivos públicos, com juros reduzidos e subsídios no Minha Casa Minha Vida. O programa já representa a maior parte dos lançamentos e das vendas na cidade de São Paulo.

A pesquisa do Secovi-SP mostrou também que o estoque de imóveis novos disponíveis para venda (considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas) subiu 9% em um ano, para 62,5 mil unidades. No ritmo atual das vendas, esse estoque seria suficiente para abastecer a demanda por seis meses em casos de moradias populares, onde a liquidez é maior, e por oito meses no segmento de médio e alto padrão.