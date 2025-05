Klabin registra lucro líquido de R$ 446 milhões no 1º trimestre, queda de 3% ante um ano

A Klabin apresentou lucro líquido de R$ 446 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 3% sobre o mesmo período de 2024. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 1,859 bilhão no período, alta de 13% em relação aos primeiros três meses de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O custo caixa total por tonelada, incluindo efeitos das paradas gerais de manutenção, totalizou R$ 3,335 mil no trimestre, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. "A companhia reforça seu compromisso para atingimento do guidance de custo caixa total, anunciado em 10 de dezembro de 2024", diz a Klabin.

A companhia avalia que seu Ebitda refletiu a performance das operações e efeito da desvalorização do real frente ao dólar. O crescimento de 13% no indicador se deu, destaca a companhia, "mesmo frente a um cenário geopolítico volátil e incerto".

"Os recentes anúncios tarifários do governo norte-americano levantaram preocupações quanto ao risco de desaceleração no comércio internacional e seus efeitos nos fluxos globais em diversos setores, que ao mesmo tempo podem ser oportunidades de mercado para a Klabin. No mercado local, o aumento da taxa de juros e as condições macroeconômicas refletiram nos mercados, com impactos na demanda e consumo domésticos", escreve a administração da empresa.