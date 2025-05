Japão/BoJ/Ata: em reunião de março, membros abordaram condições para elevar juros e incertezas

Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) concordaram que o BC japonês continuaria a aumentar as taxas de juros se suas perspectivas de economia e preços se concretizassem, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 18 e 19 de março.

Divulgada nesta quinta-feira (horário local), a ata também mostrou que um dirigente comentou da necessidade de ter cautela no momento da elevação se os riscos aumentarem, e outro alertou que é apropriado prestar muita atenção às novas políticas dos Estados Unidos e seu impacto na economia global.