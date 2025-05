Guararapes registra prejuízo de R$ 26 Mi no 1Tri25, redução de 77,2% frente perdas do 1Tri24

O Grupo Guararapes, dono da marca Riachuelo, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com prejuízo líquido de R$ 26 milhões, uma redução de 77,2% em relação à perda de igual período do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A perspectiva, no entanto, é de melhora nos trimestres seguintes. "O segundo trimestre já se beneficia do Dia das Mães e do início do inverno, enquanto o quarto é impulsionado pelo Natal. A tendência é que os próximos três trimestres sejam lucrativos", afirmou o executivo.

Já a receita líquida da empresa foi de R$ 2,2 bilhões no trimestre, alta de 10,6% ante um ano antes.

A companhia ainda atingiu um Ebitda recorde de R$ 258 milhões, o mais alto patamar histórico para um primeiro trimestre, com crescimento de 22% em relação a igual período do ano anterior. Farber destaca que, em comparação com o primeiro trimestre de 2023 (R$ 87,5 milhões), o Ebitda praticamente triplicou.

"Esse resultado é fruto de um crescimento muito forte de vendas e uma melhora de margem", afirmou. No período, as vendas de vestuário nas mesmas lojas (SSS) cresceram 12,8% ante o primeiro trimestre de 2024.