Febraban: sem investigação, não se pode associar concessão de consignado INSS a fraudes

"Qualquer reclamação de empréstimo consignado não autorizado deve ser imediatamente apurada pelas instituições financeiras associadas à Febraban", diz a entidade, em nota. "Mas, sem uma investigação de todas as operações de consignado efetivamente não solicitadas, não há como concluir que o total das concessões por ano possam estar correlacionadas com o montante das operações não autorizadas."

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não é possível relacionar diretamente o aumento da quantidade de concessões de crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao crescimento das fraudes, com operações feitas sem autorização dos titulares dos benefícios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Febraban, notícias da imprensa apontam para um crescimento das concessões em 2023 que estaria relacionado a irregularidades. Naquele ano, de acordo com a entidade, foram 23,3 milhões de operações de consignado do INSS, em um desembolso total de R$ 79 bilhões. No entanto, o volume de reclamações por empréstimos não autorizados foi de 9.648, ou 0,04% do total de operações.

"Entre 2021 e 2023, as reclamações reduziram de 36.226 para 9.648, representando uma queda de 73% nas queixas por empréstimos consignados não autorizados a aposentados", afirma a Federação. A Febraban acrescenta que é fundamental investigar não apenas se houve empréstimos não autorizados, mas sim quem praticou a fraude, e de que forma.

A entidade que representa os bancos diz ainda que informou ao Ministro da Previdência e ao presidente do INSS estar pronta para colaborar em qualquer investigação ou força-tarefa sobre o tema, para apurar eventuais fraudes e buscar punições aos responsáveis.