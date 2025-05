China anuncia cortes nos juros e ampliação da liquidez no mercado

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou que cortará as taxas de juros e injetará mais liquidez no sistema financeiro para impulsionar a economia, em meio à escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Pan Gongsheng, em uma entrevista coletiva na quarta-feira, 7.

O banco central chinês reduziu a taxa de juros de recompra reversa de sete dias em 0,1 ponto porcentual, para 1,4%. Pan afirmou que a medida deve levar a um corte na taxa básica de juros de empréstimos de mesma magnitude.